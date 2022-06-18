التمساح الأبيض يخطف أنظار الزوار في "جدة جنغل"

وكشفت منطقة الزواحف العديد من المميزات التي يمتلكها التمساح الأبيض الذي يفتقد الميلانين في جسمه وهو ما منح له المظهر الأبيض الخالص الذي يتمتع فيه، ويعد من التماسيح المعرضة للانقراض، وبرغم ندرته حول العالم إلا أن أمر امتلاكه من الأشخاص يحتاج إلى الانتظار لمدة عامين بسبب حجم الطلب عليه وقلة وجوده حول العالم وبسبب عيشه في المناطق البرية والمحميات الطبيعية.