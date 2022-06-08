"التميمي": السوق الرقمي السعودي هو الأكبر والأسرع نموًّا في الشرق الأوسط

وأشار إلى أنه بالتعاون مع الشركاء في اتحاد الاتصالات، نعمل عبر عدد من المشاريع والمبادرات كمبادرة التوصيل من أجل التعافي (Connect2Recover) لتعزيز البنى التحتية الرقمية في البلدان التي تضررت من وباء فيروس كورونا؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة في تطوير منظومة اتصالات تتميز بأعلى درجات الكفاءة لمواجهة الحالات الطارئة التي نشهدها بين حين وآخر.