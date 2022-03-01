"التميمي": تطور قطاع الاتصالات يعزز ريادة المملكة دولياً بهذا المجال الحيوي

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي أن قطاع الاتصالات بالمملكة يشهد مراحل تطور ونمو كبير بمختلف المجالات، وبدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة، حيث يحظى القطاع باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشاد أثناء زيارته لجناح مجموعة stc المشارك بالمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة بالجهود التي تقوم بها المجموعة في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيداً في الوقت نفسه بالمبادرة الأخيرة التي أعلنت عنها stc المتمثلة بإنشاء مركز رقمي رئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز ريادة المملكة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

واطلع أثناء الزيارة على الخدمات التي تستعرضها المجموعة بالمعرض العالمي، كما التقى بعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة وقياداتها، ضمن الحضور السعودي المشارك بهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الاتصالات.

وكانت مجموعة stc قد دشّنت جناحها المشارك بالمؤتمر الدولي للجوال في برشلونة بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد، حيث تستعرض استثماراتها الكبيرة بتعزيز شبكة الجيل الخامس لتطوير مستوى تجربة الأفراد وقطاع الأعمال ورفع كفاءته وتحسين جودة الحياة، باستعراض العديد من التقنيات المطورة، أبرزها التعاون مع الروبوتات وربط الموانئ بشبكة الجيل الخامس وتطبيق الملاعب الافتراضية، وجهودها في مجال الاستدامة وخدمة stc TV، إضافة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية.