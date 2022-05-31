"التميمي" يشارك في افتتاح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022م

وأكد أهمية وجود بنية تحتية رقمية آمنة تتميز بالمرونة والمتانة والابتكار، للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية، حيث أجرت المملكة أول تجربة ناجحة على مستوى العالم لتوفير خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات عبر المنصات عالية الارتفاع (5G HAPS)، إضافة إلى تدشين الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e لتصبح المملكة بذلك الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لـتقنية WiFi، كما تسعى إلى تبني شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة لتوفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية في جميع أنحاء المملكة، إذ تم إجراء أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية "LEO Satellite" على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.