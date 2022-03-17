"التنمية الزراعية" يعتمد عددًا من القروض لتمويل رأس المال العامل بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمواكبة التطورات الدولية الحالية، ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها، ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد؛ مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير، والذرة الصفراء، وفول الصويا).