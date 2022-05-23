"التنمية الزراعية" يوقّع عقود تمويل لاستيراد منتجات زراعية بـ 367 مليون ريال

وقّع صندوق التنمية الزراعية عددًا من عقود التمويل لاستيراد منتجات زراعية بقيمة 367 مليون ريال، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغـذائي.