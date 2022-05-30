التهاب جيوب أنفية هدد مريضًا بفقد البصر وتدخل عاجل لطبيبة سعوديه أنقذه
تمكنت طبيبة سعودية من إنقاذ عين مريض من فقدان البصر نهائياً، حيث أجرت له عملية دقيقة ومتقدمة بالمنظار الأنفي لتفريغ خُرًاج تشكل بسبب التهاب حاد في الجيوب الأنفية الأمامية ومقلة العين اليسرى .
وحضر المريض، وهو في العشرين من عمره، إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يشتكي من ألم حاد في الجهة اليسرى من الجبهة وانتفاخ في العين اليسرى مع فقدان البصر و تيبس في عضلات العين لمدة ٤ أيام.
وتم تنويم المريض بصفة عاجلة و البدء بإعطاء الأدوية الوريدية اللازمة و المضادات الحيوية و غسول الأنف وإجراء الأشعة المقطعية، و التي أظهرت وجود التهابات حادة في الجيوب الأنفية الأمامية (الجيب الأنفي الجبهي و الجيب الأنفي الغربالي للجهة اليسرى)، أدت إلى وصول الالتهابات إلى مقلة العين اليسرى و تكوين خُرًاج صديدي مع احتقان شديد في الأنسجة المحيطة للعين و ضغط على عضلات العين والعصب البصري .
وخضع المريض بعدها لعملية طارئة ودقيقة بالمنظار الأنفي مع استخدام أجهزة مخصصة لتفريغ الالتهابات الصديدية من الجيوب الأنفية وإزالة التجمع الصديدي من مقلة العين، وذلك عن طريق الأنف دون أي قطع خارجي.
ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة، حيث تم الحفاظ على النظر وعادت حركة العين طبيعية.