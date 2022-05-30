التهاب جيوب أنفية هدد مريضًا بفقد البصر وتدخل عاجل لطبيبة سعوديه أنقذه

وتم تنويم المريض بصفة عاجلة و البدء بإعطاء الأدوية الوريدية اللازمة و المضادات الحيوية و غسول الأنف وإجراء الأشعة المقطعية، و التي أظهرت وجود التهابات حادة في الجيوب الأنفية الأمامية (الجيب الأنفي الجبهي و الجيب الأنفي الغربالي للجهة اليسرى)، أدت إلى وصول الالتهابات إلى مقلة العين اليسرى و تكوين خُرًاج صديدي مع احتقان شديد في الأنسجة المحيطة للعين و ضغط على عضلات العين والعصب البصري .