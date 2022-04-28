"التوأم السام والعملاق الغازي" يقترنان ظاهريًا في حدثٍ فلكي نادر ومميز.. فجر الأحد

ولفت إلى أن كوكب الزهرة يدور ببطء شديد حول محوره، واليوم عليه يعادل 243 يومًا على الأرض، ويدور الكوكب حول الشمس أسرع من الأرض؛ لذا فإن سنة واحدة على كوكب الزهرة تستغرق نحو 225 يومًا من أيام الأرض، مما يجعل يوم كوكب الزهرة (يومه أطول من عامه)، وتدور الزهرة للخلف على محورها مقارنةً بمعظم الكواكب في نظامنا الشمسي، وهذا يعني أن الشمس تشرق من الغرب وتغرب في الشرق، عكس ما نراه على الأرض، أما المشتري فهو كوكب غازي، وهو أكبر كواكب نظامنا الشمسي، ويعادل حجمه تقريبًا حجم كوكب الأرض بنحو 1300 كرة أرضية، فإذا كانت الأرض بحجم حبة عنب فسيكون كوكب المشتري بحجم كرة السلة".