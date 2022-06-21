التواصل الحكومي وهيئة الاستعلامات المصرية تبحثان فرص الشراكة والتعاون

وقدّم وفد التواصل الحكومي عرضًا حول حصيلة عمل المركز خلال عام 2021 التي شملت إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، إضافة إلى أعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك.