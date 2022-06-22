"التواصل الحكومي" يبحث فرص التعاون والشراكة مع معهد الإعلام والمدينة الإعلامية الأردنية

وأكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، أن اللقاء بالأشقاء في كل من مؤسستَيْ معهد الإعلام الأردني، وشركة المدينة الإعلامية الأردنية؛ يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية التواصل وتبادل الخبرات الإعلامية في مجالات التدريب والتعليم كما في المعهد، وفي مجال العمل والممارسة الميدانية التي من شأنها استفادة الجانبين من التجارب العلمية والعملية، والاطلاع على الممارسات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.