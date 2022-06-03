ترمز لارتفاع الأعداد وإلغاء التباعد.. إطلاق الهويةَ الإعلاميةَ الموحدةَ لموسم الحج

وتأتي هذه الهوية منسجمةً مع هوية الأعوام الماضية، مع استمرار الشعار اللفظي، وهو جزء من قول الله تعالى: "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ" في الآية (46) من سورة الحجر؛ إذْ تم الاكتفاء بكلمتي "بسلام آمنين"، وتعني كلمة "بسلام" أي سالمين من الآفات، و"آمنين" أي من كل خوف.