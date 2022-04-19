التوجيه السامي بتعديل موعد الإجازة التعليمية يشمل المعلمين والمعلمات

وكان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه -، حرصًا منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقًا للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1443هـ، الموافق 25 / 4 / 2022م، وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ فقد وجَّه -أيده الله- بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات؛ لتكون ابتداء من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 4 / 2022م.