التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي جاهزية الخطط الخدمية الميدانية في أدوار مبنى التوسعة كافة، وتهيئة الساحات من جميع المحاور والممرات للقادمين من أنفاق جرول، وجبل الكعبة، حسب الخطط المعدة لموسم الحج، إضافة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعقيم والتعطير على مدار الساعة والتأكد من تشغيل مشربيات ماء زمزم المبارك وتأمين الحافظات، وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في المصليات كافة.