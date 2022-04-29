التوسعة السعودية الثالثة للحرم تستقبلُ 19 مليون مصلٍّ خلال رمضان

وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب "19" مليون مصلٍّ.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي، أن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع شركاء النجاح "18.911.278" مصلّيًا، لجميع الصلوات الخمس المفروضة، إضافة إلى صلاتَي التراويح والتهجد.
وأفاد بأنه جرى توزيع المصلين طيلة أيام الشهر الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة "الأرضي، والأول، والأول ميزانين، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية".
وأكد أن التوسعة تستقبل في الساعة ما يزيد على نصف مليون مصل، بواقع "250" ألفًا داخل التوسعة، وأكثر من "250" ألفًا في الساحات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.