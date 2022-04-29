التوسعة السعودية الثالثة للحرم تستقبلُ 19 مليون مصلٍّ خلال رمضان

وأكد أن التوسعة تستقبل في الساعة ما يزيد على نصف مليون مصل، بواقع "250" ألفًا داخل التوسعة، وأكثر من "250" ألفًا في الساحات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.