"التوعية المصرفية" تحذّر من "الهندسة الاجتماعية" وفخ "الاستثمار الوهمي"

كشفت دراسة سعودية صادرة من "جامعة نايف العربية" أن 137 ألف عربي يزورون مواقع الاحتيال المالي يوميًا، فيُستدرجون عن طريق 24 أسلوبًا احتياليًا باسم الاستثمار الوهمي وهوس الثراء المفاجئ عبر الأسهم أو المعادن والعملات، وهو ما يجعل الكثير يندفع وراء هذا السراب فيشارك معلوماته الشخصية أو البنكية هذه العصابات الرقمية، ونبّهت من تزوير منصات موثوقة كـ"فرجت" و"أبشر" ليسهل جرّ الضحية.