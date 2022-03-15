"التويجري": السعودية اتخذت التدابير اللازمة لحماية البيئة ومعالجة آثار التغير المناخي

وشددت التويجري في ختام كلمتها على أن المملكة أكدت في 2021 التزامها بالعمل المناخي داخل حدودها من خلال استهدافها للحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060م، مشيرة إلى أن النظر في تأثير السياسات والمبادرات والتدخلات على النساء والفتيات في إدارة الانبعاثات والتغير المناخي عامة أولوية تضمن التقليل من الآثار المحتملة غير المتوقعة، وتنوع المجالات والفرص للنساء والفتيات.