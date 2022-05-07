"التويجري": اليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر تفعيلٌ لمبادئ تخفيف المعاناة الإنسانية

وقال "التويجري": "تكمن أهمية التركيز في هذا اليوم على اللطف وتشجيع الناس حول العالم على أن يتسموا باللطف؛ كونه له قدرة في إحداث تأثير قوي ومضاعف". وأضاف: "في هذا اليوم يجب أن نستذكر أداء المتطوعين والمتطوعات من منسوبي الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ حيث إنهم يخوضون الصعاب ويتحملون المشاق من أجل مساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث، وإدخال الفرحة في نفوسهم، ولا بد من العمل على حماية رسالتهم وتلمس احتياجاتهم".