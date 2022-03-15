"التويجري" تشكر القيادة الرشيدة على قرار تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة

وأكدت الدكتورة التويجري أن هذه الموافقة الكريمة تُجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بنهج التطوير والإصلاح بما يتماشى مع توجه الدولة - أعزها الله - ورؤية المملكة 2030م في الاهتمام بالأسرة بكل مكوناتها، كونها تمثل نواة المجتمع ومصدر نمائه وازدهاره، مُعربة عن ثقتها بأن هذا القرار سيسهم في تحقيق الأثر المأمول وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استقرار الأسرة وتمكينها من سبل الحياة الكريمة.