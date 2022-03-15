"التويجري" تشكر القيادة الرشيدة على قرار تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة

رفعت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خالص شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة.
وأكدت الدكتورة التويجري أن هذه الموافقة الكريمة تُجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بنهج التطوير والإصلاح بما يتماشى مع توجه الدولة - أعزها الله - ورؤية المملكة 2030م في الاهتمام بالأسرة بكل مكوناتها، كونها تمثل نواة المجتمع ومصدر نمائه وازدهاره، مُعربة عن ثقتها بأن هذا القرار سيسهم في تحقيق الأثر المأمول وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استقرار الأسرة وتمكينها من سبل الحياة الكريمة.
وأشارت الدكتورة التويجري إلى أن القرار سيمكن المجلس من تعزيز صلاحياته وتمكينه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفق مسارات عمله المتعددة التي أقرها النظام.
كما قدمت الدكتورة هلا التويجري شكرها وتقديرها لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة م. أحمد بن سليمان الراجحي على دعمه اللامحدود لكافة أعمال المجلس وتذليل كافة التحديات في سبيل تطوير منظومة الأداء وتحقيق مستهدفات المجلس في تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمع.