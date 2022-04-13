"التويجري": نتطلع لشراكة فاعلة مع المركز الوطني للتصدي للكوارث المناخية في الوطن العربي

ثمّن أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري، قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته يوم 12 أبريل 2022، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالموافقة على التباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في الوطن العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة.