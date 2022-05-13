"التويجري" يعزي "حمدان بن زايد" في وفاة فارس العمل الإنساني

وباسمي وبالأصالة عن رؤساء الهيئات والجمعيات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أتقدم إلى سموكم الكريم والأسرة الحاكمة، ومنتسبي ومتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي، والشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التعازي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل الفردوس الأعلى منزلته، وأن يحسن لكم العزاء ويعظم لكم الأجر، وأن يجبر مصاب الجميع في فقده.