"التويجري" يعزي "حمدان بن زايد" في وفاة فارس العمل الإنساني

بعث أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري برقية عزاء ومواساة لرئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان-؛ عبر فيها عن حزنه لوفاته؛ سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
"سبق" تنشر نص البرقية والتي جاء فيها:
رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد آلمنا كثيراً هذا النبأ، كما آلم كل المتواجدين على الساحة الإنسانية على المستوى الدولي، حيث إن الفقيد -رحمه الله -فارس العمل الإنساني.
وباسمي وبالأصالة عن رؤساء الهيئات والجمعيات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أتقدم إلى سموكم الكريم والأسرة الحاكمة، ومنتسبي ومتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي، والشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التعازي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل الفردوس الأعلى منزلته، وأن يحسن لكم العزاء ويعظم لكم الأجر، وأن يجبر مصاب الجميع في فقده.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر