"الثبيتي": إدارة أكثر من ٥٠ خدمة إلكترونية مختلفة في الحرمين الشريفين

بيّن مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي المهندس رامي الثبيتي، بأن الرئاسة بإشراف ومتابعة وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، توقع غداً عقد صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية في الحرمين الشريفين، مع شركة تقنية لأمن المعلومات "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة".
وقال "الثبيتي": توقيع العقد يهدف لتقديم الخدمات المدارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي وتشمل إدارة أكثر من (٥٠) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (١٠) تطبيقات رقمية، وأكثر من (٤) مواقع إلكترونية، بالإضافة إلى إدارة عمليات البنية الرقمية من خوادم ووحدات تخزين، وتقديم الدعم للخوادم الفيزيائية وتقديم الدعم السيبراني لجميع الخدمات الرقمية بالرئاسة.
وأضاف: هذه الجهود تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين، وذلك لما للتقانة من دور مهم في التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات القيادة.