"الثبيتي": إدارة أكثر من ٥٠ خدمة إلكترونية مختلفة في الحرمين الشريفين

وأضاف: هذه الجهود تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين، وذلك لما للتقانة من دور مهم في التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات القيادة.