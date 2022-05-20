"الثبيتي": نهائي أغلى الكؤوس مناسبة تمثل حصاداً للموسم الرياضي

أكّد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن عواض الثبيتي، فخر واعتزاز الوسط الرياضي بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمباراة النهائية على كأسه الغالية، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمباراة التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وجمعت فريقَي الفيحاء والهلال.