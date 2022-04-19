"الثقافة" تبدأ تفعيل مشروع "خبير القهوة السعودية"

ويتكوّن ركن "خبير القهوة السعودية" من خيمة تراثية تحمل عبق الماضي بألوانها وتصميمها التقليدي الأصيل، ويُمثّل الركن منصة يستقبل من خلالها خبراء القهوة السعودية الزوار بمختلف الفئات العمرية؛ لتعريفهم بالطرق المتنوعة لإعداد وتحضير القهوة السعودية، وكيفية تقديمها وسط أجواء مميزة مستوحاة من التراث.

ويهدُف مشروع "خبير القهوة السعودية" إلى تأصيل العادات والتقاليد المرتبطة بإعداد وتحضير وتقديم القهوة السعودية، عبر محتوى معرفي يُقدّمه خبراء متخصصون لكافة أفراد المجتمع، بما يعكس الدلالات الثقافية للقهوة السعودية.