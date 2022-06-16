"الثقافة" تشارك في احتفالية "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022"

ونيابةً عن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ترأس وفد المملكة في الاحتفالات الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، الذي أكد أن المشاركة في الاحتفالات أتت دعماً للعلاقات الثقافية بين الدول العربية ولتعزيز هويتها والاعتزاز بتاريخها ومنجزاتها من خلال البرامج الثقافية والفنية المشتركة، مقدماً التهنئة للأردن الشقيق باختيار مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022.