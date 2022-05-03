"الثقافة" تقدم باقة متنوعة لكافة شرائح المجتمع في فعالية "طرف الهدب" بالرياض

وانقسمت الفعالية إلى ست مناطق، تحمل كل منطقة اسماً خاصاً بها، وهي، حرفة، سواريه، جورميه، المطل، مديد، بيتزاريا، حيث حظي الزوّار في منطقة "سواريه" بتجربة مميزة من خلال تذوق أشهى الأطعمة العربية المبتكرة خلال استمتاعهم بعرض مسرحي موسيقي عالمي في مكان صمم بأسلوب يجمع ما بين العراقة والأسلوب المعاصر.