"الثقافة" تُقدم مِنحًا بحثية لدعم الإنتاج المعرفي المرتبط بتأسيس الدولة السعودية

وكشفت الوزارة عن فتح باب التقديم على المنح ابتداءً من يوم الجمعة (1 يوليو 2022م)، في فترة تقديم تستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، يُقدم خلالها الباحث الراغب في المشاركة مقترح بحثه إلى البريد الإلكتروني grants@moc.gov.sa.

وخصصت الوزارة للمنحة الواحدة مبلغ 20.000 ريال (بمقدار 10 إلى 12 ألف كلمة). كما ستقدم جائزة إضافية للباحث في حال قبول ورقة بحثه في مجلة محكمة أو موسوعة معتمدة، حيث سيُمنح جائزة مالية إضافية قدرها 10.000 ريال.