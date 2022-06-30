"الثقافة" تُقدم مِنحًا بحثية لدعم الإنتاج المعرفي المرتبط بتأسيس الدولة السعودية

أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن إطلاقها لمنح بحثية تستهدف الباحثين والمؤرخين تحمل اسم "منح 1139 البحثية ليوم التأسيس" التي ستقدمها الوزارة بشكل سنوي بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ/ 1727م من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وتستهدف "منح 1139 البحثية" العلماء والباحثين من جميع الجهات سواءً في الجامعات، ومراكز البحوث المتخصصة في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
وسيتركز نطاق المنحة في سنتها الأولى للعام الجاري في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة السعودية الأولى، وذلك عبر موضوعات متنوعة من أبرزها الثقافة في عصر السعودية الأولى، العمران في المدن النجدية، والدرعية قبل التأسيس، والحياة في عصر الدولة السعودية الأولى الاجتماعية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب الشعر والصيد والحياة البيئية في وادي حنيفة.
وكشفت الوزارة عن فتح باب التقديم على المنح ابتداءً من يوم الجمعة (1 يوليو 2022م)، في فترة تقديم تستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، يُقدم خلالها الباحث الراغب في المشاركة مقترح بحثه إلى البريد الإلكتروني grants@moc.gov.sa.
وخصصت الوزارة للمنحة الواحدة مبلغ 20.000 ريال (بمقدار 10 إلى 12 ألف كلمة). كما ستقدم جائزة إضافية للباحث في حال قبول ورقة بحثه في مجلة محكمة أو موسوعة معتمدة، حيث سيُمنح جائزة مالية إضافية قدرها 10.000 ريال.
وحددت الوزارة عدداً من الشروط التي يجب مراعاتها قبل التقديم على المنح، ومن أهمها؛ أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ماجستير أو دكتوراه، أو أن يكون لديه رصيد من الأبحاث الرصينة السابقة، وأن يكون البحث معرفياً مكتبياً، حيث إن منح التأسيس للعام الجاري لا تشمل العمل الميداني، إضافةً إلى التقيّد بتاريخ التقديم ولن يتم النظر في أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم، وتقديم خلاصة بحثية في 800 كلمة، وتسويغ اختيار الموضوع والإضافة التي سيتم تقديمها، والمنهجية، وأهم المصادر التي سيتم الاعتماد عليها، وكذلك مدة البحث مع تاريخ البداية والنهاية المتوقع على أن تكون ضمن نطاق زمني لا يتجاوز 9 أشهر.
وتغطي "منح 1139 البحثية ليوم التأسيس" أربعة نطاقات، تشمل: أبحاث ودراسات المرحلة الزمنية بين سنة 1139هـ إلى سنة 1233هـ، وأبحاث ودراسات نقديّة عن المصادر التاريخية والوثائق التي تناولت تلك المرحلة، وأبحاث ودراسات حول دور مفهوم يوم التأسيس في تعزيز الهوية الوطنية السعودية، إضافةً إلى أبحاث تؤرخ قيام الدولة السعودية الأولى.
ويُعد "يوم التأسيس" مناسبة وطنية سنوية تهدف إلى التعريف بتأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ 1727م، الذي أسس دولة وحّدت السعوديين ومنحتهم الاستقرار، والأمن، ونشرت التعليم، والثقافة، والعلوم.
وتهدف وزارة الثقافة من هذه المنح إلى تكثيف الإنتاج المعرفي المرتبط بهذه المرحلة التاريخية المهمة من عمر المملكة، وإبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية الذي يمتد إلى ثلاثة قرون.