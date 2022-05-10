"الثقافة" تنظم حفل "الغناء بالفصحى" في رياض بوليفارد سيتي

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، تنظيم مهرجان غنائي بعنوان "الغناء بالفصحى" على مسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي خلال الفترة من 12 - 13 مايو، الذي ستُحييه مجموعة من كبار المطربين العرب سيقدمون مجموعة من الأغاني والقصائد المغناة بالفصحى؛ احتفالاً بتراث وغنى اللغة العربية الفصحى.
يأتي تنظيم هذا المهرجان الغنائي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ليقدم الثقافة والترفيه وتجارب غامرة تعزز ارتباط الجمهور باللغة العربية، ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياة المجتمع عبر قوالب إبداعية مبتكرة.