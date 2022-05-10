"الثقافة" تنظم حفل "الغناء بالفصحى" في رياض بوليفارد سيتي

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، تنظيم مهرجان غنائي بعنوان "الغناء بالفصحى" على مسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي خلال الفترة من 12 - 13 مايو، الذي ستُحييه مجموعة من كبار المطربين العرب سيقدمون مجموعة من الأغاني والقصائد المغناة بالفصحى؛ احتفالاً بتراث وغنى اللغة العربية الفصحى.