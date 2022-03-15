"الثقافة" تنظم "حكاية سدو " في قصر الثقافة بحي السفارات

وتحتوي الفعالية، التي ستقام على مساحة تقدر بـ 2400 متر مربع، على خمسة أقسام رئيسة هي: معرض السدو عبر القارات، ومعرض نسج السدو، والمعروضات الفنية، ومعرض سدو الأزياء، والسدو السعودي في عين العالم، إلى جانب فعاليات مصاحبة من المصممين والمصممات السعوديين، وهو ما يسهم في عيش الزوار من عائلات وأطفال وجميع شرائح المجتمع والسائحين تجربة ثقافية واجتماعية ممتعة وثرية.