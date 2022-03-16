"الثقافة" تنظَّم فعاليات وأنشطة فنية موسيقية متنوعة في "واجهة الرياض"

ويشمل البرنامج عرضًا غنائيًا لتجربة أداء مشتركة لأعمال الملحنين الكبار في أجواء مفعمة بروح الموسيقى الأصيلة، إضافة إلى فعالية "كسارة البندق" التي ستقدم للزوار قصة كسارة البندق التي تم تأديتها لأول مرة في ديسمبر من العام 1892 م. كما خصصت الوزارة لعازفي ومحبي آلة "الجاز" الموسيقية، فعالية خاصة في ميدان الثقافة بعنوان "حكاية الجاز"، عبر عرض مسرحي موسيقي راقص يستعرض قصة تطور تاريخ فن الجاز، بلمحات تكشف للحضور أبرز مراحل تطور هذا الفن العريق.