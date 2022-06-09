"الثقافة" تنظم مهرجان "البشت الحساوي" في الأحساء

تنظم وزارة الثقافة مهرجان "البشت الحساوي" خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2022م، بسوق الأربعاء في محافظة الأحساء, الذي يتظمن العديد من الأنشطة التي تعكس الإرث الثقافي التاريخي لفنون الحياكة اليدوية في الأحساء، وفي مقدمتها صناعة البشوت.
وتتضمن أنشطة المهرجان معرضاً للبشت السعودي، ومنطقة خاصة بالحرف اليدوية، كما سيتاح لزوار المهرجان المشاركة في ورش العمل الحيّة المختصة بصناعة البشوت، والاستمتاع بمنطقة للطعام تحتوي على أبرز المأكولات التاريخية التي تشتهر بها الأحساء ومنها (الخبز الحساوي، والأرز الحساوي، والتمر الحساوي)، إلى جانب مشاركة عام القهوة السعودية 2022 بفعالياتٍ خاصة تبرز مكانتها وحضورها في المناسبات المختلفة.
ويأتي المهرجان في سياق جهود وزارة الثقافة للاحتفاء بالعناصر الثقافية المميزة للمملكة العربية السعودية، ومنها صناعة البشوت التي تشتهر بها الأحساء وتعد حِرفة تاريخية تتميز بها، وتتوارثها أسرها منذ القدم. وستقدم الوزارة من خلال المهرجان محتوى ثقافياً متنوعاً يُترجم القيمة الثقافية لهذه الصناعة ويُجسد أهميتها الحضارية والتاريخية.