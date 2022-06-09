"الثقافة" تنظم مهرجان "البشت الحساوي" في الأحساء

وتتضمن أنشطة المهرجان معرضاً للبشت السعودي، ومنطقة خاصة بالحرف اليدوية، كما سيتاح لزوار المهرجان المشاركة في ورش العمل الحيّة المختصة بصناعة البشوت، والاستمتاع بمنطقة للطعام تحتوي على أبرز المأكولات التاريخية التي تشتهر بها الأحساء ومنها (الخبز الحساوي، والأرز الحساوي، والتمر الحساوي)، إلى جانب مشاركة عام القهوة السعودية 2022 بفعالياتٍ خاصة تبرز مكانتها وحضورها في المناسبات المختلفة.