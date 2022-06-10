"الثقافة" توقّع اتفاقية تعاون إطارية مع شركة "سي جي إي إن إم" المحدودة لإثراء القطاع الثقافي

بحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقّعت وزارة الثقافة في عاصمة جمهورية كوريا سيئول، اتفاقية تعاون إطارية مع شركة سي جي إي إن إم المحدودة، لإثراء القطاع الثقافي في المملكة، حيث مثّل الوزارة في التوقيع نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حين مثّل الشركة الكورية رئيسها التنفيذي سيونج كانج.