"الثقافة والرياضة والسياحة" بالشورى تُناقش تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وناقش الاجتماع المحاور المتعلقة بالتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وما يتعلق بالترتيب الدولي للمملكة في معايير الملكية الفكرية، والسُّبل الكفيلة والداعمة لتعزيز تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، إضافةً إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة للتسرب الوظيفي والأساليب المثلى للحد منه، وسبل دعم الهيئة بالكوادر المتخصصة، إضافةً إلى مناقشة الأصول غير المالية للهيئة، والبيان المالي لها، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الشريحة المستفيدة من خدمات الهيئة، وسُبل تطوير آليات قياس مدى رضا المستفيدين.