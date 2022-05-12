"الثقافة والرياضة والسياحة" بالشورى تُناقش تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية

عقدت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في مجلس الشورى، اليوم، اجتماعًا في مقر المجلس بالرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبد العزيز الجبرين، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، وعدد من مسؤولي الهيئة.
وناقش الاجتماع المحاور المتعلقة بالتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وما يتعلق بالترتيب الدولي للمملكة في معايير الملكية الفكرية، والسُّبل الكفيلة والداعمة لتعزيز تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، إضافةً إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة للتسرب الوظيفي والأساليب المثلى للحد منه، وسبل دعم الهيئة بالكوادر المتخصصة، إضافةً إلى مناقشة الأصول غير المالية للهيئة، والبيان المالي لها، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الشريحة المستفيدة من خدمات الهيئة، وسُبل تطوير آليات قياس مدى رضا المستفيدين.
يذكر أنَّ لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.