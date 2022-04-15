"الثقافة والفنون بالرياض".. تكرم كبار الفنانين التشكيليين

وأوضح مدير الجمعية خالد الباز أن فعاليات مهرجان "ليالي رمضانية" بدأت مساء اليوم التاسع من رمضان الموافق الأحد 10 أبريل ٢٠٢٢، ويستقبل المهرجان الزوار من الساعة 9:30 مساءً إلى 1:00 صباحًا، وسيستمر حتى 19 من رمضان، وذلك بمقر الجمعية في حي المعذر بالرياض.