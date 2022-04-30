"الثقفي": بالحسابات الفلكية غداً مُتمم لرمضان والإثنين أول أيام العيد

وبيّن أنهُ بهذه المعطيات الحسابية -بعد مشيئة الله- فإن يوم الأحد ١٤٤٣/٩/٣٠ هـ - ٢٠٢٢/٥/١ م، هو المتمم لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً امتثالاً لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، متوقعًا بناءً على هذه المعطيات الحسابية الفلكية أن تعلن المحكمة الشرعية إكمال عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً -إن شاء الله-.