"الثقفي": بالحسابات الفلكية غداً مُتمم لرمضان والإثنين أول أيام العيد

أكّدَ الفلكي محمد بن ردة الثقفي؛ خبير رصد الأهلة بمرصد الشمس الفلكي بالمجاردة في ثقيف بمحافظة ميسان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، أنهُ وفق معايير منازل القمر وحسابه فلكياً، فإن "هلال شهر شوال" سوف يغرب قبل غروب الشمس مساء اليوم السبت، في فترةٍ زمنية مقدارها ١٦ دقيقة، وعند الساعة ٨:٣٠ م.
وقال الثقفي لـ "سبق": سوف يبدأ عبور القمر بين الأرض والشمس في مرحلة كسوف جزئي للشمس تشهدهُ سماء جنوب غرب القارة الأمريكية، وأجزاءٌ من القطب الجنوبي للكرة الأرضية؛ كون الوقت عندهما نهاراً لمدة ٣ ساعات و٥٢ دقيقة، وبعد نهاية الكسوف الجزئي تأتي مرحلة ولادة هلال شهر شوال عند الساعة ٣٥ :١١ دقيقة مساءً حسب توقيت السعودية ليلاً.
وبيّن أنهُ بهذه المعطيات الحسابية -بعد مشيئة الله- فإن يوم الأحد ١٤٤٣/٩/٣٠ هـ - ٢٠٢٢/٥/١ م، هو المتمم لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً امتثالاً لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، متوقعًا بناءً على هذه المعطيات الحسابية الفلكية أن تعلن المحكمة الشرعية إكمال عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً -إن شاء الله-.
واختتم الفلكي "الثقفي"؛ حديثه، برفع التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- وللشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية.