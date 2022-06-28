"الثقفي": غداً الأربعاء هو المتمم لذي القعدة 30 يوماً

ذكر الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، أن المعطيات الفلكية تشير إلى أنه وخلال اليوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/٢٩ هـ، وبحسب تقويم وإحداثيات أم القرى لولادة الأهلة فلكياً؛ فإن القمر سوف يدرك الغروب قبل غروب الشمس مساء اليوم الثلاثاء.
وقال "الثقفي": المتوقع أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لعدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، والذي يقترن القمر فيه مع الشمس عند الساعة ٥.٥١ صباح اليوم نفسه، ليدخل في مرحلة ولادة هلال ذي الحجة، ويغرب بعد غروب الشمس بثلاثين دقيقة، مع مراعاة فوارق التوقيت للمناطق التي يتحرى فيها رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالمناظير والتلسكوبات.
وأضاف: تشير هذه المعطيات الفلكية لمنازل القمر المتوقعة إلى أن يوم بعد غدٍ الخميس، هو الأول من شهر ذي الحجة، ويكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة ١٤٤٣/١٢/٩ هـ، وعيد الأضحى المبارك.
واختتم برفع التهنئة لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، وكذلك التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.