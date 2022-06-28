"الثقفي": غداً الأربعاء هو المتمم لذي القعدة 30 يوماً

وقال "الثقفي": المتوقع أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لعدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، والذي يقترن القمر فيه مع الشمس عند الساعة ٥.٥١ صباح اليوم نفسه، ليدخل في مرحلة ولادة هلال ذي الحجة، ويغرب بعد غروب الشمس بثلاثين دقيقة، مع مراعاة فوارق التوقيت للمناطق التي يتحرى فيها رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالمناظير والتلسكوبات.