الثقفي لـ "سبق": الهلال وُلد صباح اليوم الجمعة.. وغداً السبت غرة رمضان

وأشار إلى أن ولادة الهلال تمّت، صباح اليوم الجمعة، عند الساعة 8:24، وسوف يكون غروبه قريب من وهج الشمس، ويقع جنوبها معتدلاً ما بين السماء والجنوب، حيث تصعب رؤيته بالعين المجردة في معظم المناطق ما عدا سدير أو تمير من خلال التلسكوبات في حالة صفاء الأجواء من العوامل التي تعيق الرؤية الفلكية أو المناخية.