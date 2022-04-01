الثقفي لـ "سبق": الهلال وُلد صباح اليوم الجمعة.. وغداً السبت غرة رمضان

أوضح الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير رصد الأهلة بمرصد الشمس الفلكي بمجاردة ثقيف، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، أنه وبحسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر؛ فإن هلال شهر رمضان يغرب بعد غروب الشمس، مساء اليوم الجمعة، في فترةٍ زمنية مقدارها ١٦ دقيقة.
وقال "الثقفي"؛ لـ "سبق": فلكياً؛ فإن يوم غدٍ السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، حيث يستثنى الحساب الفلكي رغم أنه صحيح والاستناد إلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، وفي اللفظ الآخر: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَ عليكم فصوموا ثلاثين".
وأشار إلى أن ولادة الهلال تمّت، صباح اليوم الجمعة، عند الساعة 8:24، وسوف يكون غروبه قريب من وهج الشمس، ويقع جنوبها معتدلاً ما بين السماء والجنوب، حيث تصعب رؤيته بالعين المجردة في معظم المناطق ما عدا سدير أو تمير من خلال التلسكوبات في حالة صفاء الأجواء من العوامل التي تعيق الرؤية الفلكية أو المناخية.
واختتم الفلكي "الثقفي"؛ حديثه برفع التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.