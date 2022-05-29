الثلاثاء القادم.. "هدف" و"غرفة الرياض" ينظمان "ملتقى تمهير للقطاع العقاري"

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية محمد المرشد، أن الملتقى الذي يُعد الأول من نوعه، يأتي مواكبة لجهود الدولة في التوطين وفتح قطاعات أوسع لاستقطاب القوى البشرية الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموًّا ونشاطًا كبيرًا؛ مما يتيح مزيدًا من فرص التدريب والتوظيف للشباب والفتيات السعوديين.