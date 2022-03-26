الثلاثاء المقبل.. "غرفة جدة" تعقد جمعيتها العمومية وتعلن حساباتها الختامية

تعقد غرفة جدة، الثلاثاء المقبل، جمعيتها العمومية للعام المالي 2021م، التي يستعرض خلالها مجلس الإدارة الحالي إنجازات الغرفة وأنشطتها المختلفة وخدماتها المقدمة لمنتسبيها من أصحاب الأعمال، إضافة للتقرير المالي للغرفة لذات العام المتضمن تقرير المحاسب القانوني، وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والموازنة التقديرية للعام المالي 2022م، وفقًا لما نص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية واللائحة التنفيذية للنظام.
وكشفت الغرفة أن انعقاد الجمعية هذا العام يأتي مغايرًا عن الأعوام السابقة؛ إذ تم لأول مرة في تاريخ غرفة جدة التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي 2021، ومناقشة هذه البنود أثناء انعقاد الجمعية، مع فتح رابط التسجيل والتصويت إلكترونيًا؛ في خطوة لتوظيف التقنية في مختلف أعمال الغرفة ومهامها.
وتستعرض الجمعية خلال الاجتماع الذي يحضره أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الغرفة، والمنتسبون؛ التقرير السنوي لغرفة جدة للكشف عن إنجازاتها التي تحققت وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تبنتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية الوطنية، في الوقت الذي شهدت فيه الغرفة خلال العام الماضي نشاطًا متميزًا في مجال دعم حراك المجالس القطاعية وتوظيف مخرجاتها لخدمة قطاعات الأعمال المختلفة.
من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب، أن الغرفة كرست جهودها في تعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية، إضافة للعب الدور الحيوي الرائد في مجال دعم المنشآت الصغيرة والناشئة، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيزهم على إقامة المشاريع الصغيرة وإنمائها.
وأشاد آل غالب بمجهودات مجلس الإدارة خلال الفترة المنقضية فيما يتعلق بتقييم الآليات ومنهجيات العمل وإجراء التعديلات اللازمة للمتغيرات؛ لتكون الغرفة أكثر فاعلية وكفاءة في تمثيل قطاع الأعمال وتمكينه من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتطوير مختلف أعمالها في المجالات كافة بما يتلاءم مع المرحلة الآنية والمستقبلية.