الثلاثاء المقبل.. "غرفة جدة" تعقد جمعيتها العمومية وتعلن حساباتها الختامية

وتستعرض الجمعية خلال الاجتماع الذي يحضره أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الغرفة، والمنتسبون؛ التقرير السنوي لغرفة جدة للكشف عن إنجازاتها التي تحققت وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تبنتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية الوطنية، في الوقت الذي شهدت فيه الغرفة خلال العام الماضي نشاطًا متميزًا في مجال دعم حراك المجالس القطاعية وتوظيف مخرجاتها لخدمة قطاعات الأعمال المختلفة.