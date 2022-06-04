الثلاثاء.. فيلم "الرحلة" السعودي يشارك في مهرجان سبتيموس بأمستردام

يحكي فيلم "الرحلة" الذي يتوافر بلغات عدة، منها العربية واليابانية، قصة ملحمية خيالية مستوحاة من الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط لإيجاد تصوّر خيالي تاريخي للأجيال القادمة، وسبق أن عُرض الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في اليابان، وحظي بردود فعلٍ وأصداءٍ إيجابية من النقاد والجمهور ووسائل الإعلام.