الثلاثاء.. فيلم "الرحلة" السعودي يشارك في مهرجان سبتيموس بأمستردام

يشارك فيلم "الرحلة" السعودي الذي ينافس في جائزة أفضل فيلم تجريبي؛ لكونه أول فيلم رسوم متحركة سعودي، في مهرجان سيبتيميوس السينمائي بأمستردام في هولنداـ الذي يُقام في 7 يونيو الجاري.
ويستضيف مهرجان سيبتيموس، أبرز الأفلام العالمية، دعماً للإنتاج البصري والملهم، وعرض أفلام مميزة تمّ إنتاجها عالمياً، حيث يتم اختيار الأفلام المرشحة على اساس الجودة والأصالة والتفرد.
ويجسّد فيلم الرحلة بقيادة المخرج الياباني الشهير كوبون شيزونو، الإرث التاريخي العربي، حيث استوحيت الفكرة من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وهو أول فيلم رسوم متحركة بتقنية "4DX"، وهو أول تعاون سعودي - ياباني في هذا المجال.
يحكي فيلم "الرحلة" الذي يتوافر بلغات عدة، منها العربية واليابانية، قصة ملحمية خيالية مستوحاة من الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط لإيجاد تصوّر خيالي تاريخي للأجيال القادمة، وسبق أن عُرض الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في اليابان، وحظي بردود فعلٍ وأصداءٍ إيجابية من النقاد والجمهور ووسائل الإعلام.