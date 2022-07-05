"الثميري": ارفعوا أصواتكم بالتكبير أيام العشر.. هذا نهج الصحابة

وبيَّن في حديثه على قناة المجد التعليمية أن التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر من ذي الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق يعني ١٣ يومًا وأن التكبير المطلق يعني أن تكبر في أي مكان وفي أي وقت تكبر في السوق، تكبر في البيت تكبر قبل الصلاة تكبر بعد الصلاة.