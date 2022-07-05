"الثميري": ارفعوا أصواتكم بالتكبير أيام العشر.. هذا نهج الصحابة

أكد الشيخ عبد الإله الثميري أن التكبير المطلق في أيام العشر من ذي الحجة من السنن المهجورة في هذا الزمن وأن بعض الناس يستحي من أن يرفع صوته بالتكبيرات.
وبيَّن في حديثه على قناة المجد التعليمية أن التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر من ذي الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق يعني ١٣ يومًا وأن التكبير المطلق يعني أن تكبر في أي مكان وفي أي وقت تكبر في السوق، تكبر في البيت تكبر قبل الصلاة تكبر بعد الصلاة.
وعن صيغة التكبير فهي أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله وأكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وحث "الثميري" المشاهدين أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ورد عن ابن عمر وأبو هريرة أنهم كانوا يكبرون.
وقال: بعض الناس يستحي، بالعكس أنت حينما ترفع صوتك بالتكبير فأنت تحيي هذه السنة المهجورة فلماذا تستحي أخي الفاضل، واستطرد أن بعض الناس الآن يفعل محرمًا ولكن يكون جريئًا، وأنت أيها الفاضل تفعل السنة وتكون مستحيًا؟!
ويستحب في أيام العشر من ذي الحجة ذكر الله عزّ وجل بجميع أنواع الذكر سواء بقراءة القرآن، أو التكبير، أو التحميد، أو التهليل، أو الاستغفار، أو الدعاء قال تعالى: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) [الحج:36].