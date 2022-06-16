الجاسر يتفقد قطار المشاعر المقدسة.. ويوجه بتكثيف الأداء

‏‎حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل حول آلية عمل قطار المشاعر الذي تنطلق خدماته ابتداءً من يوم 7 ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، لينقل ضيوف الرحمن عبر مساراته المتعددة في المشاعر المقدسة بين كل من عرفات ومزدلفة ومنى، وقد تم إخضاع عمليات التشغيل لخدمات القطار لآلية التجريب والاختبار لأكثر من 24 فرضية تشغيلية وفق المعايير الفنية الرفيعة لضمان تحقق خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام .