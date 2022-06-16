الجاسر يتفقد قطار المشاعر المقدسة.. ويوجه بتكثيف الأداء

قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، المهندس صالح بن ناصر الجاسر بزيارة تفقدية لقطار المشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443.
واشتملت زيارة معاليه التي رافقه خلالها كل من الرئيس التنفيذي لشركة سار د.بشار المالك، وعدد من قيادي الشركة، على جولة ميدانية في مركز التحكم والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، وورشة الصيانة الثقيلة، ومن ثم تم التوجه بالقطار الى محطات الركاب .
حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل حول آلية عمل قطار المشاعر الذي تنطلق خدماته ابتداءً من يوم 7 ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، لينقل ضيوف الرحمن عبر مساراته المتعددة في المشاعر المقدسة بين كل من عرفات ومزدلفة ومنى، وقد تم إخضاع عمليات التشغيل لخدمات القطار لآلية التجريب والاختبار لأكثر من 24 فرضية تشغيلية وفق المعايير الفنية الرفيعة لضمان تحقق خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام .
وأوضح معالي الجاسر أن قطار المشاعر المقدسة يتكامل مع بقية خدمات منظومة النقل والخدمات اللوجستية التى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، عبر منظومة خدمية متكاملة تجسّد اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، ونوه معاليه بالخدمات الكبيرة التي يوفرها قطار المشاعر المقدسة في تسهيل حركة تدفق الحجاج وتفويجهم بكل يسر وسهولة وفق أعلى معايير الجودة والتنقل الآمن، موجهًا العاملين في مرافق القطار بتكثيف الاداء ومضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتكامل مع كافة الأطراف العاملة في منظومة خدمات الحج في القطاعين العام والخاص.