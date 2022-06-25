"الجاسر" يحيي البحارةَ السعوديين ويُنَوِّه بدورهم في دعم سلاسل الإمداد

يذكر أنَّ المملكة تواصل تعزيزَ قدراتها في قطاع الموانئ والنقل البحري، والاستثمار في العنصر البشري السعودي من البحارة، حيث يعمل ما يزيد عن 1000 بَحَّارٍ سعودي في السفن السعودية التابعة للأسطول البحري السعودي، الذي سَجَّلَ في العام الماضي 2021م مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنِّيَة، وحَقَّقَ المرتبةَ الأولى إقليمياً والعشرين عالمياً، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن العام 2020م.