"الجاسر" يرعى توقيع اتفاقية شركة مطارات جدة مع "دبلن" العالمية

وأضاف أن شركة مطارات جدة تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي سيكون لمطار الملك عبدالعزيز الدولي دوراً أساسياً في تحقيقها، حيث سيسهم المطار في تعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بسبب موقعه الجغرافي كمحور ربط بين القارات ومركز جلب للمزيد من الحركة الجوية والاستثمارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع مبادرات رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتيسير الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة في ظل عناية ورعاية متكاملة من منظومة الجهات المعنية.