"الجاسر" يطلق النسخة الثانية من جائزة وزارة النقل والخدمات اللوجستية للإبداع

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جائزة وزارة النقل والخدمات اللوجستية للإبداع في نسختها الثانية، والتي تأتي من منطلق دعم ثقافة الإبداع والتميز في أداء الأعمال، ورصد الممارسات والمبادرات والمنجزات الإبداعية المقدمة على مستوى الأفراد داخل الوزارة، وتحفيز منسوبي الوزارة على الإبداع وتعزيز ثقافة الجودة والتنافسية.

وخلال الحفل، كرّم المهندس الجاسر الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة وتسليمهم الجوائز، بعدما رُشحت ثلاث مشاركات للمرحلة النهائية، من أصل 37 مشاركة، واستقبالها في المرحلة الأولى من التصفيات.

وتنوعت المسارات المُشاركة في الجائزة، حيث شملت: الإبداع في تسريع إجراءات العمل في ديوان وفروع الوزارة، والإبداع في تحسين وتطوير بيئة العمل، والإبداع الفني والهندسي فيما يختص بصلب أعمال الوزارة، إلى جانب الإبداع في تحقيق أحد أوجه الاستدامة، والإبداع ضمن أي مسارات أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمل الوزارة.

وتهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال إطلاق هذه الجائزة إلى الاستفادة من الكوادر المبدعة من منسوبي الوزارة، وترجمة ما يملكونه من خبرات ومهارات على أرض الواقع، من خلال الارتقاء بعمل المنظومة وتطوير سير العمل، وصولاً لتنفيذ المشاريع والبرامج في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.