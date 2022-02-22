"الجاسر": يوم التأسيس ملحمة كبرى نروي تفاصيلها لأبنائنا عن فخرنا بأمسنا وحاضرنا ومستقبلنا

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة يوم التأسيس.

وقال: "تحل علينا ذكرى يوم التأسيس ونحن نسترجع مسيرة وطنية كبرى في صناعة المجد والأوطان عندما قام الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، بتأسيس الدولة السعودية الأولى، وأرسى معها دعائم الوحدة والاستقرار في الجزيرة العربية".

وأضاف: "يوم التأسيس يمثل ملحمة تاريخية كبرى نروي تفاصيلها لأبنائنا عن فخرنا بأمسنا العريق وحاضرنا المضيء ومستقبلنا المشرق لقيادة عظيمة صنعت خلال ثلاثة قرون دولة كبرى راسخة ومتجددة، تضرب عراقتها في أطناب التاريخ والمجد".

وتابع: "نستذكر في يوم التأسيس بكل فخر واعتزاز؛ ما قام به ملوك وأئمة هذه الدولة العظيمة عبر مر السنين وما قدموه من تضحيات وملاحم بطولية في بناء هذا الوطن الشامخ والحضارة العريقة والمتجددة، وصولًاً للعهد المضيء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، حيث تشهد بلادنا قفزة نهضوية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات".

ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة التي تحملها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث، ويُسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الرائدة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويسدد خطاهم وأن يديم عليها أمنها واستقرارها وازدهارها.