الجامعة العربية المفتوحة تروج لمشاريع "طلبة الحاسب الآلي" ضمن مشاركتها في مؤتمر "التعليم في مواجهة الأزمات"

تشارك الجامعة العربية المفتوحة في السعودية في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تنظمه وزارة التعليم وينطلق غدا ولمدة 3 أيام والمقام تحت عنوان "التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات"
ويقام المؤتمر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول التي تسهم في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
وتعتزم الجامعة العربية المفتوحة تعريف زوار المعرض بالجامعة، ومناهجها التعليمية وريادتها بتوظيف التقنية في نظامها التعليمي بالإضافة لخدماتها وما تقدمه لطلبتها.
ويشارك في المؤتمر 110 جهة محلية، و152 جهة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
وسوف تسعى الجامعة العربية المفتوحة للاستفادة من تواجد المستثمرين في مجال التعليم ضمن المؤتمر وذلك عبر عرض مشاريع تخرج طلبة كلية دراسات الحاسب الآلي ، سعيًا لدعمهم والترويج لمشاريعهم لدى الجهات المعنية، وذلك بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات المشاركة، وإبراز دور الجامعة في الخدمة المجتمعية ومشاركتها الفعالة في المعارض التعليمية.
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.