الجامعة العربية المفتوحة تشارك في تنظيم مبادرة "اسمعني 5" لدعم الصم وضعاف السمع

يُذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي، وكمؤسسة تُسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.