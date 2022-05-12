الجامعة العربية المفتوحة تشارك في تنظيم مبادرة "اسمعني 5" لدعم الصم وضعاف السمع

نظّمت الجامعة العربية المفتوحة حفلَ افتتاح مبادرة "اسمعني 5" لدعم وتمكين الصم وضعاف السمع، بحضور الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض؛ حيث أطلقت الجامعة ملتقى علميًّا وتدريبيًّا يستمر لمدة خمسة أيام من 11 وحتى 15 مايو 2022، في واحة الملك سلمان للعلوم بالأحياء بالرياض.
وتهدف الجامعة عبر مشاركتها في المبادرة التي أسستها الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز، إلى تمكين الصم وضعاف السمع ليكونوا منتجين ضمن رؤية السعودية 2030.
وقال رئيس الجامعة العربية المفتوحة في السعودية الدكتور علي الشهراني: "الجامعة العربية المفتوحة، وبرؤية مؤسسها الأمير طلال بن عبدالعزيز حرصت منذ تأسيسها على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وتأهيلية متكاملة للطلبة الصم وضعاف السمع، عبر برامج البكالوريوس التي نفّذتها منذ العام 2005 وحتى اليوم.
وأكد استمرار جهود رئيس مجلس الأمناء في الجامعة العربية المفتوحة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يؤكد دائمًا دعم هذه الفئة الغالية، وتسخير جميع إمكانات الجامعة المادية والبشرية؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.
وأضاف "الشهراني": مما يُثلج صدورنا أن نرى الاهتمام بتدريب الصم وضعاف السمع يتوسع ويتصاعد، ونأمل أن تحقق هذه المبادرة ما تصبو إليه من دعم هذه الفئة.
ويشارك في الملتقى العلمي نخبةٌ من المتحدثين والخبراء في الجانب الاجتماعي والنفسي لذوي الإعاقة، ویشمل مجموعة من الجلسات العلمیة والنقاشیة.
يُذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي، وكمؤسسة تُسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.
وتَطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة، التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.