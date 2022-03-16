"الجبيري": مجلس الأعمال المشترك السعودي البريطاني يعزز من حضور الشريك الاقتصادي الثالث للمملكة

وأضاف أن المملكة تعد الشريك الثالث للمملكة المتحدة في المنطقة من حيث التبادل التجاري، حيث وصل إلى 21.9 مليار ريال بين البلدين في العام 2021 فيما يعمل بالمملكة حوالي 600 شركة بريطانية فيما نمت الاستثمارات البريطانية في المملكة من العام 2019 إلى ما نسبته 200% أي ما يعادل 12.5 مليار ريال، يتركز ثلثاها تقريباً في القطاع الصناعي.