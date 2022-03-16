"الجبيري": مجلس الأعمال المشترك السعودي البريطاني يعزز من حضور الشريك الاقتصادي الثالث للمملكة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، لـ"سبق"، إن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أداة مهمة لتعزيز وتطوير حجم التعاون التجاري القائم بين البلدين، وصولاً إلى تحقيق المصالح التجارية المشتركة.
وأبان أن المجلس يعد إضافة لتعزيز المجالات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف المجالات، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه قناة مهمة لخلق المجالات للمشاركة في المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات.
وأضاف أن المملكة تعد الشريك الثالث للمملكة المتحدة في المنطقة من حيث التبادل التجاري، حيث وصل إلى 21.9 مليار ريال بين البلدين في العام 2021 فيما يعمل بالمملكة حوالي 600 شركة بريطانية فيما نمت الاستثمارات البريطانية في المملكة من العام 2019 إلى ما نسبته 200% أي ما يعادل 12.5 مليار ريال، يتركز ثلثاها تقريباً في القطاع الصناعي.
واختتم "الجبيري" بأهمية الدور الذي يلعبه المجلس من حيث يعزز فرص التعاون بين رجال الأعمال بين البلدين لخلق المزيد من الفرص الواعدة، إضافة إلى تبني مشاريع مشتركة لرواد الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وأيضاً في مجال المشاريع المشتركة الكبرى وكذلك تسهيل سبل التبادل التجاري بين البلدين.