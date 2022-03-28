"الجبير": المنتدى الخليجي للطرق والنقل يهدف لرفع الجودة بمختلف المشاريع التنموية بدول "التعاون"

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن اللجنة العليا للمنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، والذي ستنطلق فعالياته بعد غد الأربعاء بعنوان "التطبيقات الحديثة في تحسين جودة الطرق والنقل"، ستعمل على رفع التوصيات لأمانة مجلس التعاون.
وأفاد بأنه من المؤمل أن تتضمن التوصيات توصية بتطبيق برتوكول خليجي لمواصفات الطرق على المستوى الخليجي؛ بهدف رفع جودة وسلامة الطرق لخدمة المشاريع المستقبلية وتطوير مستوى طرح مشاريع النقل خليجياً.
وشدد على أهمية توحيد مشاريع الطرق الخليجية تحت مظلة واحدة ليتسنى متابعة تنفيذها لتوفير الجهود وتسهيل المراقبة خليجياً.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة احتضان مدينة الدمام للمنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، بأن رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لفعاليات المنتدى يمثل إضافة للمنتدى و يعكس اهتمام سموه بكل الفعاليات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، ويأتي المنتدى بمشاركة العديد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين من دول مجلس التعاون.
وقال المهندس "الجبير": إن المنتدى يكتسب أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، حيث يحرص على اختيار المواضيع ذات العلاقة المباشرة برفع مستوى الجودة في النقل والطرق، مؤكدًا أن جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تولي أهمية بالغة برفع مستوى الجودة في مختلف مشاريع الطرق والنقل للدول الخليجية.
ولفت إلى أن المنتدى سيتضمن ثلاث جلسات، حيث سيرأس الجلسة الأولى رئيس جامعة الامام فيصل بن عبدالرحمن بالدمام الدكتور عبدالله الربيش، حيث سيتناوب خمسة متحدثين في الجلسة، منها ورقة عمل بعنوان "الاستخدام الحديث للأسفلت الممزوج بالكبريت في مشاريع شركة أرامكو السعودية " يلقيها المهندس علي اليامي - أرامكو السعودية و"تطبيقات وممارسات وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مجال جودة الطرق والنقل"، يلقيها المهندس العباس الحازمي مدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية و"تجربة دبي في النقل المستدام" يلقيها المهندس عيسى عبدالرحمن الدوسري، وتتناول حنان عبدالرحمن جمعة من الخطوط الحديدية السعودية ورقة بعنوان "نظام الجودة في صناعة السكك الحديدية".
وأبان أن الجلسة الثانية سيتحدث فيها 5 متحدثين، ويرأسها الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة، منها ورقة عمل بعنوان "إمكانية استخدام مقياس انحراف الوزن والأسفلت المستصلح لتشييد الطرق في المملكة العربية السعودية" يلقيها لؤي العوى وسليمان الغماس (أرامكو السعودية)، و"استخدام مواد وتقنيات حديثة في مشاريع البنية التحتية" يلقيها المهندس ماجد بن سليمان القرشي من أمانة المنطقة الشرقية، و"تجربة مملكة البحرين في توفير شبكة طرق عالية الجودة" يلقيها المهندس بدر سيد علوي مدير مشاريع و صيانة الطرق وزارة الاشغال و شؤون البلديات و التخطيط العمراني بالبحرين، ويتطرق محمد الهاشمي من إمارة دبي، لموضوع "النقل البحري في إمارة دبي بين الرؤية والتطبيق"، و"تطبيق نظام الجودة في المشاريع لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة"، ويلقيها حمدان العيسائي - وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سلطنة عمان.
وذكر أن الجلسة الثالثة التي سيديرها د. محمد البخيتي، مدير فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، سيتحدث خلالها 4 متحدثين، حيث ستطرح عدة أوراق عمل منها "دور أمانة المنطقة الشرقية في المحافظة على شبكة الطرق والنقل" يلقيها المهندس فهد بن سعود الدلبحي بأمانة المنطقة الشرقية، و"إطار للجودة الشاملة لتحقيق استدامة الطرق" يلقيها الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب، ويتناول المهندس عبدرب الأمير الصقر، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورقة بعنوان "أهمية تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ودورها في ضبط جودة رصف الطرق"، ويتناول الدكتور محمد دلهات، من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ورقة بعنوان "القياسات والعينات الحقلية في ضبط الجودة وتأكيد الجودة لإنشاء الطرق".