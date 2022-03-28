"الجبير": المنتدى الخليجي للطرق والنقل يهدف لرفع الجودة بمختلف المشاريع التنموية بدول "التعاون"

وأبان أن الجلسة الثانية سيتحدث فيها 5 متحدثين، ويرأسها الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة، منها ورقة عمل بعنوان "إمكانية استخدام مقياس انحراف الوزن والأسفلت المستصلح لتشييد الطرق في المملكة العربية السعودية" يلقيها لؤي العوى وسليمان الغماس (أرامكو السعودية)، و"استخدام مواد وتقنيات حديثة في مشاريع البنية التحتية" يلقيها المهندس ماجد بن سليمان القرشي من أمانة المنطقة الشرقية، و"تجربة مملكة البحرين في توفير شبكة طرق عالية الجودة" يلقيها المهندس بدر سيد علوي مدير مشاريع و صيانة الطرق وزارة الاشغال و شؤون البلديات و التخطيط العمراني بالبحرين، ويتطرق محمد الهاشمي من إمارة دبي، لموضوع "النقل البحري في إمارة دبي بين الرؤية والتطبيق"، و"تطبيق نظام الجودة في المشاريع لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة"، ويلقيها حمدان العيسائي - وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سلطنة عمان.