الجبير يبحث مع وزيرة خارجية كوستاريكا الأحداث الإقليمية والدولية

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة سان خوسيه، وزير خارجية جمهورية كوستاريكا ردولفو سولانو كيروس؛ وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب وفرص شراكة في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وجرى خلال الجلسة تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنما غير المقيم وليد بن عبدالله مقيم.